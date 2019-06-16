انتحار شاب بـ"الحبة القاتلة" في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل انتحار شاب في مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي مأمور القسم بلاغ من مستشفى قصر العيني بوصول "ع.م" 22 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بحالة إعياء شديدة واشتباه حالة تسمم.

وشكل العميد لعاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة فرق بحث بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش القطاع، والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته وتناول قرص مخصص لحفظ الغلال والمعروف بـ "الحبة القاتلة".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.