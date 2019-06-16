مسؤول بالاتحاد الأوروبي: مواجهة تلوث الهواء يحقق مستقبل أفضل للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قالت سندرا ديوولي، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إننا لا نستطيع التوقف عن التنفس ولكن يمكننا تحسين جودة الهواء الذي نستنشقه.
وأضافت ديوولي، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي، اليوم الأحد، أن التعاون مع مصر في مجال تحسين الأحوال البيئية يعتمد على دعم تقليل التلوث الصناعي الناتج عن المؤسسات الصناعية المختلفة.
وأشارت نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يمكن تحقيق الأجندة الموضوعة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع بالنسبة للحياة وجودتها، حال التعاون معًا.
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