وزيرة البيئة: العالم يعاني من التلوث​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة، إن العالم يعاني من التلوث بصورة ملحوظة ، وهو ما يحتم على كل دولة اتخاذ إجراءات معينة للحد من هذا التلوث.

وأضافت الوزيرة، خلال الاحتفال الذي تنظمه الوزارة بيوم البيئة العالمي، أن شعار العام الحالي هو الحد من تلوث الهواء، لافتة إلى أن الوزارة اعتمدت على الشباب بشكل رئيسي في هذه المهمة.

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وأكدت وزيرة البيئة، أنه خلال عام تم تقليل معدل التلوث في البحر المتوسط، وتوفير ٥٠٠٠ فرصة عمل، وتصدير ما يقرب من ٦٠ ألف طن فحم نباتي.

وتابعت: "أساس البيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال توفير ٣٤٥ فرصة عمل للسيدات حول المحميات الطبيعية، وارتفاع الدوار ألس ٣٠ الف زائر، وتشجيع الطلاب علي القيام بعدد من المبادرات".

وزادت: "عرفنا نحقق حاجات لكن الطريق لسه طويل ومحتاجين جهد أكبر ومشاركة أكبر من الجميع".