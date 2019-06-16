"قومي المرأة"يطلق قافلة "شهر بدور" لمناهضة وتجريم ختان الإناث بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة قافلة "شهر بدور" لمناهضة وتجريم ختان الإناث بحي طرة بالمعادي،تحت مظلة الحملة التوعوية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة.

بدأت القافلة التي شارك فيها مجموعة من الفتيات والشباب المتطوعين من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومؤسسة "plan" لدعم المرأة، بإقامة ندوة ثقافية بعنوان "ختان الإناث والآثار النفسية والصحية المترتبة عليه" بدار مناسبات طره الحجارة بمنطقة طرة لتوضيح المعلومات الصحيحة حول تلك العملية والآثار المترتبة عليها من النواحي الصحية والجسدية والنفسية ،والعقوبة القانونية التي تقع على مرتكبيها.

وشارك في الندوة 300 شخص من ساكني حي طرة والمعادي، ما بين سيدات ورجال وفتيات وشباب وأطفال،وصاحب الندوة مجموعة من الأنشطة والمسابقات ورسوم وتلوين وهدايا عينية للسيدات مقدمة من المجلسين القومي للمرأة والطفولة والأمومة.

وأوصت الندوة بأهمية تغليظ عقوبة الختان للقضاء على هذه العادة المسيئة للسيدات ، والتركيز على الآثار الاجتماعية المترتبة عليها والتي تؤدي إلى التفكك الأسري..مطالبة بتكثيف قوافل التوعية والحملات الإعلامية بجميع الوسائل والتركيز على الجوانب الدينية لما لها من تأثير على المجتمع وتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة.

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ودعت الندوة إلى التنويه عن الأصل التاريخي لتلك العادة مما يساعد على توضيح الصورة الذهنية بالمجتمع، وإلزام جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بتضافر كافة الجهود للقضاء عليها،و إلزام الدولة بإنشاء دور رعاية وتأهيل وعلاج للناجيات من عمليات الختان.

وتوجهت القافلة - عقب الندوة - إلى سوق طرة الحجارة حيث قامت العضوات والمشاركات من المجلس القومي للطفولة والأمومة بإجراء حوارات ومناقشات مع السيدات والرجال والفتيات من مرتادي السوق حول أضرار الختان وتجريمه والعقوبة القانونية التي تقع على مرتكبيه.

يشار إلى أن حملة "شهر بدور" أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الطفلة بدور التي لقيت مصرعها إثر خضوعها للختان عام 2007 بمحافظة المنيا وتستهدف الحملة إعادة إحياء القضية ونشر الوعي بها على أوسع نطاق ويتم تنفيذ الحملة بداية من يوم 14 يونيو كل عام وتستمر الحملة لمدة شهر.

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