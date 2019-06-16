مصر | كواليس انتحار مجند بـ"قرص حفظ الغلال" في أبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس انتحار مجند بـ"قرص حفظ الغلال" في أبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل انتحار مجند إثر تناوله قرص حفظ الغلال، وتبين أنه كان مجند بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وانتحاره لمروره بأزمة نفسية لرفضه قضاء مدة التجنيد.

كان أقدم مجند على الانتحار إثر تناوله قرص حفظ الغلال، لمروره بأزمة نفسية، بقرية ترسا، دائرة مركز شرطة أبو النمرس، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من مستشفي القصر العيني بوصول عمرو.م.، جثة هامدة إثر تناوله مادة سامة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، وبالتقابل مع شقيقه وسؤاله قرر بتناول المتوفي قرص حفظ الغلال، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصابته، ونفي وجود شبهة جنائية في وفاته.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المتوفي كان مجند بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، واقدم على الانتحار، لرفضه قضاء باقي مدة الخدمة العسكرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.