مصر | الدفاع بـ"التخابر مع حماس": المقدم محمد مبروك تجاوز اختصاصته وتحرياته باطلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ"التخابر مع حماس": المقدم محمد مبروك تجاوز اختصاصته وتحرياته باطلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المتعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى العياط و23 آخرين من قيادات جماعة الأخوان فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

حيث استمعت المحكمة إلي مرافعة علاء علم الدين محامى كل من محمد بديع وخيرت الشاطر ونجله الحسن وخالد سعد حسين وجهاد الحداد وأحمد عبد العاطي واسعد الشيخة فى القضية رقم 2925 لسنة 2013 كلى مدينة نصر.

وتناول علاء علم الدين المحامى عدد اخر من الدفوع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود الأختصاص الإقليمى بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية.

ودفع علم الدين ببطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار اليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013 ، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة ، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم .

Advertisements

والدفع بجحد وانكار وعدم صحة الصورتين الضوئيتين للمذكرتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك ، والمعنونة أولاهما بعنوان : اللائحة العامة لجماعة الاخوان المسلمين ، وثانيهما بعنوان : ميثاق حركة حماس ، وعدم جواز الاحتجاج بمحتوى أي منهما على المتهمين .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية حمدى الشناوى .

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.