مصر | نيابة عين شمس تأمر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لتقليده مطبوعات رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة عين شمس تأمر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لتقليده مطبوعات رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة عين شمس، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تقليد مطبوعات خاصة بإحدى الوزارات وعلامات تجارية لأدوية ومستحضرات بدون تصريح.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل يعمل بمطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وذلك لقيامه بتقليد مطبوعات وعلامات تجارية بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى ووزارة الصحة.

بتفتيش المطبعة عُثر بداخلها على (ألواح معدة للطباعة مدون عليها "وسائل تنظيم الأسرة، وزارة الصحة السكان، SADOKAST 4 mg، سيديكو" - 5500 عبوة وكرتونة وملصق جميعها تحمل علامات تجارية لأدوية ومستحضرات بدون ترخيص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.