مصر | من "أكتوبر" لـ"الفيوم".. كواليس سرقة 500 ألف جنيه من مصنع بلاستيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "أكتوبر" لـ"الفيوم".. كواليس سرقة 500 ألف جنيه من مصنع بلاستيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن المتهمين بسرقة 500 ألف جنيه من خزينة مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، بعد ارتكابهم السرقة وتقاسمهم المبلغ المسروق، فروا هاربين إلى محافظة الفيوم، وتمكنت قوات مباحث أكتوبر من القبض عليهم وبحوزتهم بندقيتين أليتين، وأدوات الكسر، وتم إعادة 400 ألف جنيه من المبلغ المسروق، بعد انفاقهم باقي المبلغ المستولي عليه.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر، وتبين أن 5 أشخاص وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة ثاني اكتوبر، بلاغات بكسر خزينة مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية وسرقة 500 ألف جنيه.

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وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، لإجراء معاينة لمكان السرقة، وفحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمصنع والمصانع المجاورة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها وإعادة المبلغ المسروق.

وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى أن وراء السرقة سائق كان يتعامل مع المصنع، واستعان بـ 4 آخرين، لتنفيذ عملية السطو المسلح على المصنع وسرقته، ويوم الجريمة حضروا إلى المصنع، وتسللوا السور، وكسروا الخزينة وسرقوا 500 ألف جنيه كانوا بداخلها.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم باماكن هروبهم تمكنت القوات من القبض عليهم، وتم إعادة جزء من المبلغ المسروق، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.