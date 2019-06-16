مصر | النيابة العامة بعين شمس تحقق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة العامة بعين شمس تحقق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة عين شمس التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة عين شمس وهم ثلاثة عاطلين سبق اتهام اثنان منهم في قضايا متاجرة مخدرات.

بمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع والمتاجر بإسلوب كسر القفل، وأن المضبوطات التى بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى، كما إعترفوا بارتكاب (4 حوادث سرقات سيارات ومتاجر بذات الإسلوب)، وبإرشادهم تم ضبط باقى المسروقات لدى (إثنين من عملائهما "سيئى النية") أحدهما محكوم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضية "سرقة"جارى العمل على ضبطهما،وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.

وتعود البداية عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط ثلاثة عاطلين سبق إتهام إثنان منهم فى قضايا "متاجر، مخدرات" حال استقلالهم (سيارة مُبلغ بسرقتها من أحد المواطنين) LCD "مجهولين المصدر" وتولت النيابة التحقيق.