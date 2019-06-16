أخبار مصر | ياسمين فؤاد تكرم وزيرة الاستثمار خلال احتفالية اليوم العالمي للبيئة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسمين فؤاد تكرم وزيرة الاستثمار خلال احتفالية اليوم العالمي للبيئة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وذلك لمشاركتها الفعالة في جميع الفعاليات البيئية التى تقام داخل وخارج مصر.

وجاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي تنظمة وزارة البيئة بفندق الماسة والذى يقام هذا العام تحت شعار "التغلب على تلوث الهواء".

وذلك بهدف حث الحكومات والمجتمعات والأفراد للعمل معاً لاستكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم علاوة على الدعوة إلى تغيير أنماط الحياة اليومية لخفض كميات تلوث الهواء التي يسببها الإنسان والتى تؤثر بدورها في قضية الاحتباس الحراري .