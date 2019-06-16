أخبار مصر | بحضور وزراء البيئة والسياحة والاستثمار.. بدء احتفالية يوم البيئة العالمي بالقاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزراء البيئة والسياحة والاستثمار.. بدء احتفالية يوم البيئة العالمي بالقاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت احتفالية يوم البيئة العالمي، والذى تقام هذا العام تحت شعار "التغلب على تلوث الهواء" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وفابيو جرازي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة إلانماء، وساندرا ديوولى مستشار وزير ونائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المؤتمر لحث الحكومات والمجتمعات والأفراد للعمل معاً لاستكشاف الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الدعوة إلى تغيير أنماط الحياة اليومية، لخفض كميات تلوث الهواء التي يسببها الإنسان والتى تؤثر بدورها في قضية الاحتباس الحراري .

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وعرض خلال الاحتفالية جهود مصر للحد من تلوث الهواء، والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والمقبلة، ومخطط وزارة البيئة للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء، وعرض فيلم وثائقي عن قصص نجاح الوزارة في 2018 للحد من التلوث وتبني آليات صديقة للبيئة، وعروض فنية تعبيرية عن البيئة وما تواجهه من تحديات والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها، وتكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئي في مصر.

وتشهد الاحتفالية عرض تجارب لـ10 قصص نجاح لشباب دعمتهم وزارة البيئة لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل، ولها تأثير على الاقتصاد القومي، وتسليط الضوء خلال الاحتفالية على ردود فعل شركاء التنمية العاملين في مجال البيئة عن جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018.