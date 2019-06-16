أخبار مصر | رئيس 'الوطنية للإعلام' في جولة للاطمئنان على تقوية البث بمراكز الإرسال بجنوب سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الوطنية للإعلام' في جولة للاطمئنان على تقوية البث بمراكز الإرسال بجنوب سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجولة تفقدية ببعض مراكز الإرسال بجنوب سيناء، ومنها شرم الشيخ ودهب ونوبيع؛ وذلك لمتابعة أعمال التحديث بها، لتقوية البث ووصوله بشكل جيد، ومتابعة الأعمال أيضًا بشمال سيناء، حتى يتمكن أهالينا بسيناء من مشاهدة بطولة كأس الأمم الإفريقية بصورة عالية الجودة.

وأكد "زين" خلال جولته، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه البقعة الغالية من أرض مصر، وأن الإعلام الوطني ممثلًا في الهئية الوطنية للإعلام، يعمل على تفعيل دوره تجاه أهالينا في سيناء؛ بتقديم خدمات إعلامية بجودة عالية، وتقديم محتوى إعلامي يعزز روح الانتماء، ويُسلط الضوء على جهود الدولة المصرية، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة لسيناء.

وأجري "زين" لقاء مع المهندسين والفنيين والعمال بمراكز الإرسال، واستمع لمتطلباتهم والمشاكل التي تواجههم في العمل، ووجه بضرورة توفير كافة التجهيزات والخدمات لهم، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لإنجاز العمل بشكل جيد.