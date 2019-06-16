أخبار مصر | وكيل وزارة صحة سيناء يكلف المكتب الفني ببحث إمكانية إنشاء أقسام لعلاج اﻷورام والحروق والسموم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل وزارة صحة سيناء يكلف المكتب الفني ببحث إمكانية إنشاء أقسام لعلاج اﻷورام والحروق والسموم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إدارة المكتب الفني ببحث ودراسة إمكانية إنشاء أقسام كاملة لعلاج اﻷورام والحروق والسموم بمستشفيات جنوب سيناء، علي ان تشمل الدراسة كافة الجوانب اﻹجرائية والموضوعية المتعلقة بإنشاء تلك اﻷقسام.

كما كلف أبو هاشم، إدارة الصيدلة بضرورة تكثيف مرور التفتيش الصيدلي علي الصيدليات العامة والخاصة علي مستوي المحافظة واتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية والتدابير الازمة حيال اﻷدوية منتهية الصلاحية وكذا اﻷدوية الغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري.

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وشدد أبوهاشم، علي أهمية قيام إدارة الشئون القانونية بإعمال شئونها وسرعة اﻹنتهاء من التحقيقات في المخالفات اﻹدارية والمالية ﻹتخاذ القرارات المناسبة حيالها باﻹحالة الي النيابة المختصة حتي يتحقق الردع العام حيال كل من تسول له نفسة التلاعب بالمال العام.

كما تم تكليف إدارة الصيانة بالمتابعة الدورية للأجهزة الطبية بكافة الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة علي مستوي المحافظة واتخاذ اﻻزم نحو عمل الصيانة الازمة لها ومتابعة أعمال صيانة التكيف المركزي بمستشفي طور سيناء العام المسند أعمالة ﻹحدي الشركات التابعة للقوات المسلحة.

وكلف أبو هاشم، إدارة التفتيش المالي واﻹداري والتمريض والطب العلاجي والرعاية اﻷساسية وكافة اﻹدارات المعنية كلا فيما يخصة بعمل المرور الدوري والزيارات المفاجئة علي الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، لضبط سير العمل وانتظامة والتأكيد علي أهمية تنسيق العمل الجماعي وضرورة إعداد تقرير مفصل بنتيجة الزيارات والعرض خلال ٧٢ ساعة علي أقصي تقدير، حتي يتم إتخاذ اﻻزم قانونا حيال المخالفات الواردة بالتقارير محل العرض إن وجدت.