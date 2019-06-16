أخبار مصر | 'التضامن': توقع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'التضامن': توقع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع وزارة التضامن الإجتماعى برتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة مصر الخير، وذلك غدا الاثنين، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

ويعقد البرتوكول في إطار العمل مساعدة المتعثرين علي سداد التامينات خاصة للعمالة غير المنظمة او أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، وذلك بحضور ورئيس صندوق التامينات للعاملين بالقطاع العام والخاص الاستاذ سامي عبدالهادي، والسيد محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير.