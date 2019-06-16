أخبار مصر | واعظات الأوقاف في مدينة الجلالة الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واعظات الأوقاف في مدينة الجلالة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، أن واعظات الوزارة سيكن فى مدينة الجلالة الأسبوع المقبل، حيث نسقت الوزارة مع إدارة المدينة بشأن ترتيب زيارة خاصة للواعظات.

وقالت الوزارة في بيان لها: الزيارة تأتي ليقفن الواعظات بأنفسهن على ما يجري على أرض مصر من إنجازات تلهب حماس كل وطنى مخلص محب لوطنه ساع بجد للعمل على تقدمه ورقية.

جاء ذلك عقب زيارة لوفد الأوقاف، اليوم الأحد، ضم عدد كبير من قيادات الأوقاف وعلمائها لمدينة الجلالة للوقوف على المشاريع التي تتم بها.