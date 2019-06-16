أخبار مصر | الأوقاف تناقش أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تناقش أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مديري المديريات السبت المقبل الحادية عشرة صباحا بمبنى أكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر لمراجعة ومناقشة بعض الملفات الهامة ، منها: أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية وأنشطة المدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم ، ومشروع صكوك الأضاحي ، وبرامج التدريب ، وأعمال اللجنة العليا للخدمات ، وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة.

ومن المقرر أن يناقش الوزير الاستعانة بالكفاءات من الشباب في مختلف جوانب العمل الدعوي والإداري، ورؤى تحديث وتطوير جوانب العمل الإداري والتنظيمي، وبرامج العناية بالنشء والشباب، وتفعيل دور الواعظات.

ويناقش موضوع إسكان العاملين بالأوقاف، والانتهاء من تغيير لافتات المساجد التي كانت تحمل أسماء بعض الجمعيات أو رموز الجماعات، تخليصا لدور العبادة من أي توظيف سياسي أو أيدلوجي.