أخبار مصر | "فرج عامر" يشيد بخطوات الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فرج عامر" يشيد بخطوات الحكومة لزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية للواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى بعد اعلان وزارة الانتاج الحربي عن بدء الخطوات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر والإتفاق علي تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهه ووضع خطه لدراسة إمكانية استغلال 4500 مصنع في 13 منطقة صناعية في 12 محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وقال "عامر"، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب كانت قد اقترحت من قبل على الحكومة وضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًا بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى وكذا توفير فرص العمل مع الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع جميع الخطوات التنفيذية التى تقوم بها الحكومة لوضع الخطوات التنفيذية لماطالبت به اللجنة بزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الإستفادة من الإستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية الصنع.