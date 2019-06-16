أخبار مصر | برلماني يطالب الحكومة بوضع خطط استراتيجية لزيادة السياحة الصينية إلى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب الحكومة بوضع خطط استراتيجية لزيادة السياحة الصينية إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحكومة بوضع خطط إستراتيجية لزيادة السياحة الصينية إلى مصر.

وقال المسعود، إن مصر لم تحصل على نصيبها العادل من حركة السياحة الصينية حتى الآن، فالصين التي تصدر أكثر من 120 مليون سائح نصيب مصر منهم لا يتجاوز 600 ألف سائح.

ولفت عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الصين يرجع إلى نقص الطاقة الناقلة من خطوط الطيران حيث إن شركتى طيران فقط تسيران رحلات من بكين للقاهرة بواقع رحلتين أسبوعيا، مُطالبا شركات طيران بنقل الحركة للاسواق البعيدة التى لا تسافر اليها باقى الشركات، ومنها المدن الصينية.