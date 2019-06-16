أخبار مصر | برلماني يطالب وزارتي "الزراعة والري" بحل مشكلة نقص المياه بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب وزارتي "الزراعة والري" بحل مشكلة نقص المياه بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وزارتي الزراعة والري، بحل مشكلة نقص المياه المتفاقمة بمحافظة الشرقية، والتي هددت بالفعل ما يزيد عن ألف فدان بالبوار جراء نقص مياه الري.

وقال مشهور، إن الأمر وصل إلى أن مياه الري لم تصل إلى بعض المناطق منذ 20 يوما، مما تسبب في اتلاف العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الأرز الذي يحتاج للمياه باستمرار في بداية زراعته، موضحًا أن أغلب الأهالي يعتمدون على الزراعة في أكل عيشهم وزراعة المحاصيل الزراعية وبيعها، وفى حالة عدم وصول مياه الري سوف يعود على المزارعين بالخسارة الكبرى، مُشيرًا إلى أنه بالرغم من توزيع الحصص على الأراضي إلا أن الفلاحين يشكون من عطش محاصيلهم وغياب مياه الري لفترات كبيرة والسبب يرجع في جزء منه إلى أن المساحات المصرح لها بزارعة الأرز 40% من المساحات الموجودة، أما المساحات المزروعة 85% مما أثر بالسلب وأدى إلى نقص المياه بنهاية الترع.

وأكد النائب البرلماني، على ضرورة تنظيف الترع والمصارف وتوزيع المياه على الفلاحين بالعدل وكذلك زراعة المحاصيل قليلة الاستهلاك لمواجهة مشكلة نقص المياه.