أخبار مصر | حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم أبطال فيلم "الممر" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم أبطال فيلم "الممر" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن عرضًا خاصًا لفيلم "الممر" حضره المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والنائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب بمشاركة 250 نائبًا.

وحضر العرض أبطال وصناع الفيلم، الذين تم تكريمهم عقب انتهاء العرض، وتم توجيه الشكر لهم على ما تضمنه الفيلم من قيم ومبادئ تساهم فى ترسيخ الروح الوطنية لدى الشباب، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، وأحمد صلاح حسني، وأحمد فولكس، وشريف منير، ومحمد جمعة، وأسماء أبو اليزيد.