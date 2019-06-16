أخبار مصر | رئيس "الحركة الوطنية": قطر وتركيا وإيران وراء ما يحدث في الخليج العربي من توترات واعتداءات إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الحركة الوطنية": قطر وتركيا وإيران وراء ما يحدث في الخليج العربي من توترات واعتداءات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن ما يحدث في الخليج العربي من توترات واعتداءات إرهابية بين الحين والآخر علي السفن التجارية الماره يقف ورائها دول بعينها وعلي رأسها ثالوث الشر "إيران وتركيا وقطر" بهدف زعزعة امن واستقرار المنطقة وممارسة عادتهم في تمويل ودعم اي عمل ارهابي خسيس بالمنطقة.

وشدد اللواء رؤوف علي أن المجتمع الدولي لابد وان يستفيق ويدرك الخطر الداهم الذي يسببه هذا الثالوث علي الإقليم وما يقوم به من اعمال وفتن واثارة دائمة للقلق والتوتر، مضيفا ان دول الخليج وبالأخص الإمارات والسعودية دول قوية متماسكة قادرة علي ان تؤمن حدودها ومحيطها البري والبحري كمان ان الدولة المصرية داعمة لهم ولن تفرط في أمن الخليج ابدًا وهناك تعاون استراتيجي واعي لما يحاك ضد المنطقة والخليج العربي.