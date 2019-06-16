أخبار مصر | برلماني: تكريم هاني عازر بوسام الاستحقاق فخر لكل مصري

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هنأ النائب أحمد علي إبراهيم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، العالم المصرى الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، والرئيس الشرفي لمؤسسة مصر تستطيع بعد تكريم المانيا ومنحه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.

وأكد علي، أن تكريم ألمانيا للعالم المصرى الكبير الدكتور هانى عازر تكريم لكل المصريين في الداخل والخارج لان مثل هذه النماذج من العلماء المصريين فخر لكل المصريين بل هي نموذج قدوة للعالم اجمع بعلمه وفكره.

وأضاف النائب البرلماني، أن تقلد العالم المصري الدكتور المهندس المصري هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الدولة الألمانية، اللذي سلمه له عمدة مدينة دورتموند بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان هو وسام وفخر لكل المصريين.