أخبار مصر | مصر تصنع ناقلة نفط عملاقة في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تصنع ناقلة نفط عملاقة في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ترسانة "بورسعيد مارين" لتصنيع السفن في مصر، لأول مرة في تاريخ مصر الحديث، اليوم الأحد، عن تدشين أحدث ناقلة نفط ضخمة تحمل اسم Habi oil tanker ، وتعد أول ناقلة بترول دبل هل "double hull" وهي أول ناقلة تصنع في مصر والترسانة بهذا الحجم العملاق يتم تصنيعها علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويبلغ طول الناقلة 85 مترا وعرضها 15 مترا، وحمولتها 3500 طن، مصنوعة بفكر وتصميم وتنفيذ سواعد مصرية 100 بالمئة ، وسيتم تدشينها رسميا خلال الفترة المقبلة .