أخبار مصر | "الطفولة والأمومة": 14 ألف شخص استفادوا من أنشطة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطفولة والأمومة": 14 ألف شخص استفادوا من أنشطة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثل في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة عن تنفيذ 59 نشاط خلال اليوم الوطني للقضاء علي ختان الإناث، حيث وصل عدد المستفيدين من هذه الأنشطة 14 ألف مستفيد من الذكور والإناث على حد سواء.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 أستقبل العديد من البلاغات والاستشارات حول ختان الإناث وذلك من الفتيات الأطفال أنفسهن، حيث تلقي خط نجدة الطفل بلاغا من طفلة تبلغ من العمر 13 عاما تستنجد بالمجلس، حيث سمعت حديثا بين والدتها وخالتها بشأن نيتهم لإجراء عملية الختان لها، حيث تدخل المجلس على الفور وقدم النصح والتوجيه لوالدتها وتعريفها باخطار هذه العادة الخاطئة، لافتة إلى ان المجلس القومى للطفولة والامومة قام من خلال الاخصائيين النفسيين بالمجلس بإجراء حملات توعوية عن " ختان الإناث" بجميع المحافظات تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث.

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وكشفت " العشماوي" عن زيادة عدد البلاغات اليومية منذ بدء الحملة حيث اقتربت من نصف البلاغات اليومية الواردة لخط نجدة الطفل (16000)، مشيرة إلى أنه تم إستقبال عدد (107)، وذلك خلال اليوم الأول ونصف اليوم الثاني،، للاستشارة عن ختان الأناث، حيث بلغت نسبة أكثر من 90% من البلاغات للاستشارة بشان ختان الاناث والباقي للإبلاغ عن أطباء يقومون بتلك الجريمة، واكثر من 60 % من تلك البلاغات لرجال منهم اولياء امور لفتيات أطفال وكانوا ينوون إجراء عملية الختان لبناتهم وتراجعوا بعد اخذ المشورة.

ومن جانبها اكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دشنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات الخاصة بمناهضة تلك الجريمة تحمل عنوان " احميها من الختان" وذلك لإحياء الزخم وكسب التأييد لرفض ختان الإناث مؤكدة ان هذه الفعاليات ممتدة طوال شهر يونيو من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بجميع المحافظات وبالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظات وشركاء التنمية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه كان هناك استجابات ومشاركات قوية خلال اليوم الوطني للقضاء علي ختان الاناث من السادة المحافظين والسادة النواب، والقيادات الطبيعية من العمد والمشايخ، ومديريات الوزارات المختلفة،وقد تضمن اليوم تنظيم قوافل توعوية متنقلة وندوات ولقاءات مباشرة ومسابقات ثقافية وانشطة فنية متنوعه ورسم والعاب للاطفال وعروض فيلمية وتوزيع هدايا عينية وتقديم الاستشارات اللازمة.