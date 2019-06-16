شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان ترفع قيمة المنحة المقدمة لمستشفى أبو الريش إلى 19.83 مليار ين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبادل السفير الياباني في القاهرة، ماساكي نوكي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخطابات الخاصة بتغيير الحد الأقصى للمنحة الخاصة بمشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة (مستشفى أبو الريش) من قيمة تصل إلى 15،60 مليار ين ياباني إلى قيمة تصل إلى 19,83 مليار ين ياباني، فيما تم التوقيع على اتفاقية المنحة بين نائب الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) في مصر، أكيهيرو إيواساكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار.

وبحسب بيان، الأحد، يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديدة لخدمات الطب الباطني وتزويده بالمعدات ذات الصلة، بالإضافة إلى المرافق الموجودة بالفعل بمستشفى الأطفال بجامعة القاهرة بناءً على طلب الحكومة المصرية.

وشاركت اليابان المستشفى لفترة طويلة في نقل التقنيات الخاصة برعاية الأطفال بواسطة خبراء تم إرسالهم من اليابان وذلك بغرض تحسين التقنيات الطبية لرعاية الأطفال. من خلال هذا المشروع، سيتم إنشاء مبنى وحدة عيادات خارجية جديد، حيث أنه من المتوقع أن يتم حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات من خلال دمج قسم الطب الباطني المنفصل، كما أنه من المتوقع أن يؤدي استخدام غرف التدريب المنشأة حديثًا إلى تحسين قدرة العاملين في المجال الطبي.