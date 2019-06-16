شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يؤكد حرص الحكومة على توفير الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات الانتاج الداجنى، ومعدلات الإنتاج المحلي، وسبل النهوض بها، بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجني، وتقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للتوسع في تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة في حجم الإنتاج المحلي، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجني، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الأسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها، ويمكن من وقف استيراد هذه المنتجات بل ويعظم من فرص تصديرها إلى الخارج، منوها في الوقت نفسه بأن زيادة حجم الانتاج تتطلب زيادة في عدد المجازر، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.

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وخلال الاجتماع، قدم وزير التموين عرضًا حول صناعة الدواجن في مصر، مشيراً إلى أنها تعد أحد أهم الأنشطة الانتاجية الزراعية، كما أنها تعتبر الركائز الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي باعتبارها مصدراً للبروتين الحيواني، مضيفاً أن معدل الاستهلاك السنوى للفرد من الدواجن وصل إلى حوالي 13.7 كجم مقارنة بـ 4.5 كجم عام 1989.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة في الدخول بمجال الاستثمار الداجنى، ومنها ما بدأ بالفعل، مؤكدًا تقديم الوزارة لمختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص تشغيل كل أنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، مبرهناً على ذلك بأن عدد التراخيص التي صدرت خلال العام الماضى وصلت إلى ثلاثة أضعاف العام السابق له، موضحاً أننا «نغطي أكثر من 95 % من احتياجاتنا من الدواجن سنوياً عبر الإنتاج المحلي، وأن وارداتنا من الدواجن المجمدة تتناقص تدريجياً مقارنة بالاعوام السابقة».

وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من التوصيات التي ستسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلى من الدواجن، منها التأكيد على أهمية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق وخاصة لدى صغار المربين، وهو ما يعمل على مضاعفة الناتج والعائد من التربية والتسمين.

من ناحية أخرى، أشار اللواء عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة الاجراءات المتعلقة بإصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة في قطاع الإنتاج الداجني، موضحاً أنه تم التوصل لعدد من التوصيات تسهم في حل وإزالة أي معوقات كانت تواجه البدء في تنفيذ تلك المشروعات، ويتم حاليا إصدار الموافقات المطلوبة.