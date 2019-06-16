شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة: بدأت تعلم العربية للتقارب مع المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير المركز الثقافى الكوري بالقاهرة، يانج سانجن، إنه بدأ تعلم اللغة العربية أملا منه في أن يتمكن منها للتعرف عن قرب على الثقافة المصرية والتواصل مع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن هدف المركز هو التعريف بثقافة بلاده، التي أعرب عن اعتزازه بالشباب المصري الذي تمكن من تعلم اللغة الكورية.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، اليوم بمناسبة الإعلان عن تنظيم مسابقة ينظمها المركز الأسبوع الجاري.

وأكد «سانجن»، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الشباب على التعرف على الثقافة الكورية ومن ثم منحه رحلة سياحية إلى كوريا، فضلا عن دخوله في منافسات مع شباب من كافة الدول الأجنبية، مشيرًا إلى أن المسابقة الحالية سيتم تنظيمها يوم الأربعاء المقبل وسيحصل الفائز فيها من ضمن 16 متسابق على رحلة مجانية إلى كوريا.

وأشار إلى أن من ضمن الاشتراطات هو التمكن من الحديث باللغة الكورية، فيما أشار إلى أن هناك مسابقة سيتم تنظيمها في 24 يوليو المقبل تحت عنوان K- pop«، على مسرح سيد درويش، الهدف منها زيادة اهتمام ووعي الشعب المصري بالغناء والرقص الكورى.لا تشترط اللغة لكونها مرتبطة باختبار الشباب على فنون الغناء والرقص الكوري.