شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فاعليات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت عناصر من القوات المسلحة لكلاً من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر «فيس بوك».

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بدأت الفعاليات بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقاً.

كما تم التدريب على تحركات الفرد في الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عددًا من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلين لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، كذلك تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان.

يأتي التدريب في إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.