شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُكلف بسرعة إنهاء إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط للأثاث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومنال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، ومسؤولي عدد من البنوك الممولة لأصحاب الورش.

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وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على استكمال خطواتُ تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، لأنه يُمثل نقلة نوعية في توطين هذه الصناعة الهامة، واستخدام التقنيات الحديثة بها، والاستفادة من خبرة دمياط الكبيرة في هذا المجال وتوافر الأيدي العاملة بها، وكلف مدبولي بسرعة الإنتهاء من إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط، والإسراع بتسليم الورش التي تم التعاقد عليها وذلك لمن سددوا مقدم الحجز، وتسهيل كافة الإجراءات التي تُمكنهم من سرعة افتتاح المشروع وتشغيل الورش.

من جانبهم، أكد مسؤولو البنوك أنهم يقومون حاليًا بإنهاء أوراق وإجراءات العملاء الذين استوفوا مستنداتهم، وذلك في ضوء الاتفاق مع البنوك المحلية لتمويل صغار الصناع، بينما سيتم التنسيق مع المحافظة والشركة لسرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لباقي العملاء، وتسليم الورش، وبدء التشغيل الفعلي.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فداناً، وتحظى الورش الصناعية بالمدينة بعدة مزايا؛ منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً، فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.