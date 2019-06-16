شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تلتقي شركة هندية لبحث التطبيق الأمثل لمنظومة طب الأسرة في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، التشغيل التجريبي لوحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتى استمرت ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

Advertisements

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة التقت إحدى الشركات الاستشارية الهندية والتي كانت في استقبالها بالوحدة، بهدف بحث التطبيق الأمثل لمنظومة طب الأسرة، ونظم الإحالة بين الوحدات ومراكز الرعاية الأولية والمستشفيات.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الجديد، أن الشركة الهندية ستقوم بمراجعة كافة نظم الميكنة مع الشركة المنفذة، بما يحقق الاستخدام الأمثل والوصول إلى أفضل النتائج.

وأكد «السبكي» أن وزيرة الصحة شددت على سرعة الانتهاء من عمليات التقييم، خاصةً وأن وحدات طب الأسرة هي البوابة الرئيسية لدخول المريض منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدةً على تقديم كافة سبل الدعم للشركة للوصول إلى أفضل النتائج، وبما يخدم التطبيق وفقاً لأعلى معايير الجودة.