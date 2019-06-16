شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 6 ركاب بمطار القاهرة لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، الأحد، 5 مصريين وعمانية فور وصولهم من العاصمة السودانية (الخرطوم) لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.

وقالت مصادر بالمطار إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من (الخرطوم) فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 6 ركاب (5 مصريين وعمانية) من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد عدوى الحمى الصفراء.

وأمر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية، للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار.