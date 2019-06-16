شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط»: حملات ترويجية لتعريف السوق الأذربيجاني بالمقومات السياحية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال الاجتماع مع ممثلي الشركة المشغلة لخط باكو- القاهرة، أنه تم مناقشة سبل التعاون بين الشركة والوزارة لتنظيم حملات ترويجية مشتركة، لتعريف السوق الأذربيچاني بالمقومات السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.

واستعرضت الوزيرة برنامج تحفيز الطيران الجديد، وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في الاستفادة من هذا البرنامج لزيادة أعداد السائحين الوافدين من الدول التي تعمل بها الشركة إلى مصر.

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وأشارت الشركة إلى أنها ستعمل على تنظيم رحلة تعريفية لوفد إعلامي من أذربيچان في أول رحلة تصل من باكو إلى شرم الشيخ.

وخلال اللقاء، أكد ممثلو الشركة أن هناك إقبالا كبيرا على زيارة مصر من قبل عملاء الشركة، مشيرين إلى أن الشركة قامت ببيع ما يقرب من 75% من الرحلات إلى مصر فور الإعلان عنها.

من جانبه، أكد السفير عادل إبراهيم أهمية خط الطيران الجديد في دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر من أذربيجان، لافتا إلى أهمية الترويج الجيد داخل أذربيجان لهذا الخط الجديد حتى لا يتوقف مرة أخرى.