شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تطرح أسعارًا خاصة للسفر إلى أوسلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة «مصر للطيران»، عن إطلاق أسعار خاصة للسفر إلى مدينة أوسلو عاصمة النرويج عبر كوبنهاجن. وتُسير الشركة أربع رحلات أسبوعية إلى كوبنهاجن ومنها إلى أوسلو بالمشاركة بالرمز مع شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية. ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو تطبيقات الهواتف المحمولة. يأتي ذلك في إطار خطط الشركة لتنشيط البيع إلى العديد من المدن حول العالم. وتُعد أوسلو إحدى أهم المدن السياحية في القارة الأوروبية.

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