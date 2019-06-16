شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة في مشروع «مودة» للحد من الطلاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فاعليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي لمشروع مودة، والذي سيتم من خلاله تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، ويستمر لمدة عشرة أيام، في المركز الأوليمبي بالمعادي.

وصرحت رمزة صدقي، مدير المشروع، أن «مودة» يعمل على الحد من معدلات الطلاق التي أصبحت في ازدياد، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب 500 من شباب الخدمة العامة على كافة برامج المشروع.

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وأكدت مديرة المشروع أن المتدربين سيتلقون تدريبًا حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعى بها للحفاظ على الروابط الأسرية، كما ذكرت أن البرنامج التدريبي سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية في الحفاظ علي الأسرة ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية وورش عمل مكملة للجانب النظري للتدريب.

وأضافت مديرة مشروع «مودة» أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق، والتي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنويًا، بمتوسط 542 حالة يوميًا، وأن «مودة» يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

وقال أيمن عبد العزيز، المنسق التنفيذي للمشروع، إن المرحلة الأولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب، حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج.

وأكد «عبد العزيز» أن مشروع «مودة» يأتي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وإعداد نشء في جو من المودة والألفة، وهذا يساعد على تربية جيل معد بشكل سليم وعلمي ويمكن الاعتماد عليه في بناء المجتمع.