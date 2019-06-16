شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» ترفع مئات الأطنان من المخلفات بمنطقة العشش والكوبري الخشب بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة، الأحد، أعمال إزالة كل أوجه الإشغالات والمخالفات بمنطقة عشش السكة الحديد بالمعروفة بعشش شارع السودان والكوبرى الخشب بحي الدقي، حيث أكد المحافظ أنه تم رفع مئات الأطنان من المخلفات والرتش وناتج الإزالات التي تمت تمهيداً للبدء في إنشاء عقارات سكنية حضارية لساكني العشش.

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وقال «راشد» إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق لتعيين خدمات ثابتة بالمنطقة لسرعة إنجاز أعمال إزالة الإشغالات، حيث تمت إزالة إشغالات ومخالفات أكثر من 20 محلا بمحيط منطقة العشش وبجوار سور السكة الحديد والتي تراكمت على مدار سنوات، مشيرا إلى أنه تم توجيه هيئة النظافة للدفع بمعدات إضافية لسرعة رفع المخلفات من المنطقة مع تكثيف الدوريات على مدار اليوم.

​الجيزة ترفع مئات الاطنان من المخلفات بمنطقة العشش والكوبرى الخشب بالدقي

​الجيزة ترفع مئات الاطنان من المخلفات بمنطقة العشش والكوبرى الخشب بالدقي

وتفقد المحافظ أعمال إزالة العشش، رافقه اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، للوقوف على أعمال الإزالة والتأكد من تنفيذها على أكمل وجه.

وشهدت منطقة عشش السودان تواجد من قبل اللواء خالد المجايرى رئيس حي الدقي، واللواء حسن الدماطى مدير شرطة المرافق، لمتابعة أعمال رفع الإشغالات من المنطقة. ومن جانبه، أكد شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، أنه تم الدفع بأكثر من 20 معدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة لرفع كافة المخلفات والرتش من المنطقة على مدار اليوم ولن يتم المغادرة من المنطقة قبل الانتهاء من رفع كافة المخلفات بناء على توجيهات المحافظ.