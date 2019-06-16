شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات النواب» تناقش مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعا، الاثنين، لاستكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «حماية البيانات الشخصية». من جانبها، قررت لجنة «التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة» تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا له اليوم /الأحد/ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك إلى يوم الخميس المقبل.

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