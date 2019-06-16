«تحيا مصر» يوقع برتوكولي تعاون لتنمية وتطوير 103 قرى بقيمة 150 مليون جنيه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق «تحيا مصر» حفلا بمناسبة توقيع برتوكولي التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» لتطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 103 قرى أكثر احتياجًا بقيمة 150 مليون جنيه.

حضر الحفل الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والدكتور علي جمع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، واللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأرومان، وتامر عبد الفتاح، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والفنانة نيلي كريم ولفيف من الشخصيات العامة.

وقع برتوكول التعاون الدكتورة سحر نصر عن صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، كما وقعت الوزيرة واللواء ممدوح شعبان عن جمعية الأرومان برتوكول التعاون بين الصندوق والجمعية. وشهد التوقيع اللواء محمد امين ابراهيم، أمين صندوق تحيا مصر .

وبموجب بروتوكول التعاون بين الصندوق و«مصر الخير» سيتم تنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة لـ 3 من القرى الأكثر احتياجًا في سوهاج بمركز طهطا، وهى قرى: (الشيخ زين الدين – السوالم – عرب بخواج)، التي يقطنها ما يقرب من 25 ألف نسمة، بهدف إحداث تنمية متكاملة بالقرية المستهدفة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والتدخلات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.

كما سيتم رفع كفاءة وتأهيل 2885 منزل موزعة على 100 قرية في القرى الأكثر احتياجًا، بتمويل قدره 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر من خلال بروتوكول التعاون مع جمعية الأورمان.

ويعد البرتوكول هو التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، حيث تضمن برتوكول التعاون الأول والموقع عام 2015 رفع كفاءة وإعمار 4264 منزل في 126 قرية.

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كما تضمن بروتوكول الثاني الموقع في 2016 رفع كفاءة وإعمار 3030 منزلا في 106 قرى.

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، رئيس اللجنة التنفيذية لصندوق «تحيا مصر»، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تأسيس الصندوق تم إعداد برنامج متكامل للتنمية العمرانية يتضمن خططًا لمساندة الدولة في مواجهة مشكلة العشوائيات، ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجا، والمشاركة في توفير حياة كريمة لسكان المهددة للحياة، ونجح الصندوق في معاونة أجهزة الدولة لتوفير سكنًا كريمًا لسكان المناطق العشوائية والمهددة للحياة والقرى الأكثر فقرًا، بمساهمة تجاوزت ملياري جنيه.

وأضافت أن الصندوق عمل على المشاركة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة كمدينة تحيا مصر بالأسمرات، وإحلال وتجديد المساكن كما تم في مشروع بشائر الخير بالأسكندرية وحي العسال بشبرا، ذلك إلى جانب الارتقاء ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في أكثر من 242 قرية بـ 18 محافظة.

وأوضحت نصر أن الصندوق يساهم حاليًا في تجهيز وفرش ٦٠٠٠ وحدة سكنية جديدة بحي الأسمرات والمحروسة استعدادًا لنقل عدد من الأسر إليها.

وذكرت أن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا يهدف لتطوير القرية بتحقيق تنمية متكاملة بها من مرافق وخدمات ومدارس ورعاية صحية وتوفير فرص عمل بها، لافتة إلى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المشروع، مُقدمة الشكر لرجال الأعمال والمصريين الذين يساهمون بتبرعاتهم في الصندوق لتنفيذ هذه المشروعات.

وصرح الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أنه يفخر بهذا التعاون المثمر بين صندوق تحيا مصر والقطاع المدني، الذي يرد على الأكاذيب التي تقلل من شأن عمل المجتمع المدني.

وأعرب اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن سعادته بالتعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان في تنمية القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح شعبان أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وتضمن ذلك أيضًا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج.

«تحيا مصر» يوقع برتوكولي تعاون لتنمية وتطوير 103 قرية

«تحيا مصر» يوقع برتوكولي تعاون لتنمية وتطوير 103 قرية