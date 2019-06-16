شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الغد.. «التنمية المحلية» تنظم سلسلة فعاليات في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية، بدءً من غداً الاثنين، سلسلة من الفعاليات المشتركة مع «منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية» خلال الفترة 17- 20 يونيو 2019، وذلك بمناسبة استضافة مصر لاجتماعات المجلس التنفيذي «لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية»، وفي إطار رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الافريقي لعام ٢٠١٩.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة، الأحد، إنه ستجري عدد من الفعاليات الهامة والاجتماعات على هامش انعقاد دورة المجلس التنفيذي، حيث سيتم عقد اجتماع لأعضاء إقليم شمال افريقيا بمناسبة افتتاح مقر إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، كما سينعقد المكتب التنفيذي لشبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا.

وتنظم الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي وعدد من منظمات التنمية الدولية وعلى رأسها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعدد من الرعاة المتقدمين كبنك التعمير والإسكان ومواصلات مصر، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان «المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المؤتمر يستهدف تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضري وتدارس التحديات التي تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم، مشيرا إلى أنه من بين التحديات على سبيل المثال معدلات التحضر في أفريقيا والتي رغم أنها تعد الأقل نسبياً، إلا أن الزيادة في معدلات التحضّر بها تعّد من أعلى المعدلات، حيث تضم المناطق الحضرية في أفريقيا نحو 472 مليون نسمة، ومن المستهدف مضاعفة سكان الحضر خلال الخمس وعشرين عاماً القادمة نتيجة لزيادة نسبة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، حيث تنمو أكبر المدن حجماً بنحو 4٪ سنوياً. وبحلول عام 2030، سيعيش غالبية الأفارقة في مناطق حضرية.

وأشار «شعراوي» إلى أن هناك تحٍد آخر مرتبط بالنمو السكاني المرتفع في كافة البلدان الأفريقية، مما يعني أن المدن الأفريقية تنمو بشكل سريع، ونظراً لأن أكثر من 80٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا مصدره من المدن، فإن هذا النمو السريع للمدن يمثل فرصة جيّدة، وذلك في حالة إذا تم إدارة هذا النمو الحضري بشكل جيد.

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وأضاف أنه نتيجة لهذا النمو الحضري المتسارع، فإن المدن الأفريقية تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية حتى تستطيع التعامل مع التوسع العمراني الحالي ومعالجة قضايا الفقر وتحسين معيشة المواطنين، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة تطوير البنية الأساسية على النحو الذي يتطلب زيادة الاستثمار العام في هذا المجال فضلاً عن جذب وتشجيع الاستثمار الخاص.

ولفت الوزير إلى أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه المحليات في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وأكد أن المؤتمر سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن المؤتمر يستعرض أيضاً في جلسة عامة قضايا التنمية المحلية في المدن الأفريقية وآليات التعاون المشترك الممكنة، خاصة في مجالات التوجه نحو اللامركزية وتمكين المدن ووحدات الإدارة المحلية ورفع قدرات القيادات المحلية في مجالات إدارة المدن، وتحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة وتعزيز الشراكات بين شركاء التنمية على المستوى المحلي، على النحو الذي يضمن إدارة التحضّر المتسارع ليكون محركًا لزيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية المختلفة والحفاظ على البيئة، على نحو يستفيد منه الجميع ويضمن ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية.

ويشارك في جلسات المؤتمر ونقاشاته عدد من وزراء التنمية المحلية الافارقة وعمداء ومحافظين المدن الافريقية وهيئات والمجتمع المدني العاملين في مجال تطوير المحليات بالقارة الافريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية» تأسست في عام 2005 كمظلة للعمل المشترك للإدارة المحلية والتي تعبر عنها كصوت واحد. ويتمثل الهدف الرئيسي للمنظمة في تعزيز تطبيق اللامركزية في أفريقيا، وتقديم الدعم للإدارة المحلية لتقوية دورها، وتعزيز تبادل الخبرات وتقديم أفضل التجارب الدولية بين الإدارات المحلية في أفريقيا وفي دول العالم.

ومن المتوقع أن تدار هذه الفعاليات على مدار 5 أيام (17 – 21 يونيو 2019)، حيث تبدأ بعقد اجتماعات العمل على مدار يومي 17 و18 يونيو الجاري، ثم تعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم 18 يونيو، وتستمر أعمال المؤتمر على مدار يومي 19 و20 يونيو الجاري، وتختتم الفعاليات بحضور أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية وافتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم يوم 21 يونيو 2019.