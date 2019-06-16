شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة «المكفوفين» يؤدون امتحان مادة الجغرافيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، صباح الأحد، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019 في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 192 طالبا/ طالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

Advertisements

وتواصل خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.