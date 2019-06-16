شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران وسفير جورجيا يبحثان تدشين خطوط طيران إلى العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى اليوم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، ألكسندر نالبندوف، سفير دولة جورجيا بالقاهرة، بمقر وزارة الطيران المدني.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي وبحث زيادة الحركة الجوية وتشغيل طيران مباشر بين تبليسي والقاهرة من خلال مطار العاصمة الإدارية ومطار سفنكس لخدمة السياحة والسفر ورجال الأعمال، وكذا تنشيط الحركة السياحية الوافدة من جورجيا إلى المدن السياحية المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «إيركايرو» تسير رحلات أسبوعية منتظمة بين الغردقة وشرم الشيخ وتبليسي، عاصمة جورجيا.
وخلال اللقاء أشاد الفريق يونس المصري بالتنسيق المشترك بين البلدين في مجال النقل الجوي، مؤكداً أن تزايد حجم الاستثمارات والتجارة سيساهم بشكل كبير في تحقيق النهوض الاقتصادى للبلدين، وبالتالي تكون هناك فرصة كبيرة لنمو الحركة الجوية بين الجانبين.
كما أعرب السفير ألكسندر عن سعادته بهذا اللقاء، مُشيدًا بالرؤية والاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها لتطوير منظومة النقل الجوي في مصر.
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