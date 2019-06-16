شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: دعم صغار المزارعين على رأس اهتمامات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مؤتمر دعم صغار المزارعين في نسخته الأولى يترجم اهتمام الدولة بالمزارع المصري الصغير كأحد العناصر الأساسية في منظومة الزراعة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠» التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أبوستيت، في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين، اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد دائمًا على أهمية مساعدة ودعم صغار المزارعين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومن هذا المنطلق وضعت الوزارة نصب أعينها دعمهم الذي جاء على رأس عناصر استراتيجية عملها.

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وأوضح الوزير أنه في سبيل ذلك تقوم الوزارة بتوفير فرص تدريبية على أساليب الزراعة الحديثة والتوسع في دعم سلاسل القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، خاصة عالية القيمة من بداية تسليم المزارع للمنتج مرورًا بالمراحل المختلفة من التصنيع والتسويق بصورة تضيف للمنتج قيمة أعلى وسعرًا أمثل وتوفير أساليب الاستغلال الزراعي الأنسب؛ لتحقيق أفضل الإمكانيات لزيادة الإنتاج ورفع قيمته السوقية لتعظيم عائد الربحية للمزارع الأقل دخلاً، وبما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لوحدتي الأرض والمياه.

وأشاد «أبوستيت» بالدور الذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) على مساهمته المستمرة في عدد من المشروعات لتحقيق نهضة زراعية مستدامة في مصر، كما توجه بالشكر للعاملين في الوزارة والعاملين في مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين (برايم) على الجهد الصادق الذي يبذلونه ولن يضيع جهد صادق دون تحقيق غاياته وأهدافه النبيلة.

وأثني «أبوستيت» بما حققته المشروعات المشتركة بين الوزارة و«إيفاد»، خاصة مشروع «برايم» الذي يركز في المقام الأول على تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري، الذي يصل يوميًا إلى المزارع البسيط ويدخل المشاركون فيه القرى والنجوع التي يقطنها أغلبية من المزارعين الأكثر احتياجا، وهو ما يعنى أن الهدف يتحقق في مراحله المختلفة والمتوالية.