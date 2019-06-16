وفد من وزارتي الأوقاف والكهرباء يزور مشروعات هضبة الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى ومحمد صلاح:

زار وفد من قيادات وزاتي الأوقاف والكهرباء، ظهر الأحد، هضبة الجلالة، لتفقد بعض المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليا بالمنطقة. بحسب بيان صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك".

وضم الوفد، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس أسامه عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة والمتجددة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وبعض مسئولي وزارة الخارجية، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

Advertisements

وتفقد الوفد، الأعمال الجارى تنفيذها بمنطقة الجلالة، التي تتضمن مصنع الرخام والمنتج الترفيهي بمدينة الجلالة الترفيهية وجامعة الجلالة، وغيرها من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال وزير الأوقاف، إن ما شاهدناه ونشاهده على أرض الواقع بمدينة الجلالة ومصنع الرخام وسائر المشروعات القائمة بها هو إنجاز نفخر به بكل المقاييس، ما يؤكد أننا نشق طريقنا نحو التنمية الشاملة بقوة واقتدار وعلم وإبداع وتخطيط متقن.

ووجه وزير الأوقاف، تحية خاصة للهيئة الهندسية والقوات المسلحة الباسلة التي تقوم بجهود مشرفة في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر، وكلتاهما تعملان بكفاءة واقتدار يدعوان للفخر والاعتزاز، في ظل القيادة الحكيمة والمتابعة الدائمة الواعية السديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.