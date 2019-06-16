محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
كشف مصدر بقناة "تايم سبورتس"، عن كيفية بث الاستوديو التحليلي لمباريات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ما بين الأرضي والفضائي في ظل حصول القناة على حقوق بث البطولة أرضيًا فقط، بينما لم تتضمن الحقوق بثها فضائيًا.
وقال المصدر- الذي طلب عدم ذكر اسمه- لمصراوي الأحد، إن قناة تايم من المقرر أن تبث الاستوديو التحليلي على جزئين بحيث يكون الجزء الأول ما قبل المباراة مذاعًا على الأرضي والفضائي، بينما الجزء الثاني ما بعد المباراة سيكون مذاعًا على الأرضي فقط، خاصة وأنه يتضمن لقطات من المباراة لتحليلها بما فيها فقرة التحكيم، وكل هذا لا يحق بثه فضائيًا.
يذكر أن قناة تايم سبورتس أطلقت على الترددين الأرضي والفضائي، فيما حصلت على حقوق بث بطولة أمم إفريقيا أرضيًا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بـ"تايم سبورتس" يوضح موقف بث الاستوديو التحليلي عقب مباريات المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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