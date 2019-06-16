استمرار فعاليات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب بقاعدة محمد نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وبدأت الفعاليات بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التب تم التخطيط والإعداد لها مسبقًا.

كما تم التدريب على تحركات الفرد في الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلين لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، وتبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان.

ويأتي التدريب في إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.