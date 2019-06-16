جامعة بدر تعلن بدء اختبارات القدرات بكلياتها يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلن الدكتور مصطفي كمال، رئيس جامعة بدر بالقاهرة BUC، عن بدء اختبارات القدرات والقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون السينمائية والمسرحية، والتمريض بالجامعة اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وحتى نهاية أغسطس.
وقالت بدر، في بيان اليوم الأحد، تجري الاختبارات أمام لجان يرأسها عمداء الكليات وعضوية اعضاء هيئات التدريس.
وأشارت إلى أن النجاح في اختبارات القدرات والقبول، هو شرط أساسي للالتحاق بالكليات بعد استيفاء الطالب للمجموع المطلوب لكل كلية.
وتابعت الجامعة، ومن المقرر أن يجرى اختبار استثنائي للطلبة المتقدمين لكليات الفنون التطبيقية من الناجحين في الثانوية العامة العربية والأجنبية فقط اعتبارا من الأسبوع الجاري.
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