أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يبدأ التحقيق مع 'التحرير' ويحفظ الشكوى ضد 'الكلمة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يبدأ التحقيق مع 'التحرير' ويحفظ الشكوى ضد 'الكلمة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعها اليوم برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، حفظ التحقيق مع جريدة الكلمة، بعد أن تنازلت الشركة المصرية للاتصالات عن شكاوها، نظرًا لوفاة الصحفي محرر الأخبار محل الشكوى بالجريدة.

واستكملت لجنة الشكاوى تحقيقاتها مع موقع إسكان مصر في الشكاوى المُقدمة ضد الموقع من جهاز مدينة السادات، كما بدأت اليوم أولى جلسات التحقيق مع جريدة التحرير في المخالفات المنسوبة إليها، وقررت استكمال التحقيقات يوم الأحد المقبل.