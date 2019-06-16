أخبار مصر | محافظ الجيزة: 8 آلاف فرصة عمل تنتظر الشباب بملتقى التوظيف بالعجوزة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: 8 آلاف فرصة عمل تنتظر الشباب بملتقى التوظيف بالعجوزة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الملتقى سيتم تنظيمة يوم الخميس الموافق 20 يونيو وذلك بدء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً بالصالة المغطاة بمركز شباب ميت عقبة بالمهندسين.

وأشار "راشد" إلى أن الملتقى يشارك فيه أكثر من 30 شركة ومصنع ومؤسسة، تعمل فى مجالات عديدة، مؤكدا أنه تم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذى من المقرر ان يشهد اقبالاً كبيراً نظراً لفرص العمل الجيدة التى تم توفيرها.

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ولفت إلى أن الملتقى يتيح أكثر من 8 آلاف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات في وظائف محددة.

وتشمل الوظائف المطلوبة، مهندسي جودة ومهندس مدنى تخصص استيل وموظفى استقبال ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومدير للوحدات ومديرى فروع ومساعدين ومشرفى مطاعم ومساعدى مديرين ومديرى محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلى ومساعدى صيدلي وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن اوردر واعضاء صاله فى مطاعم ووكلاء تحصيل وفنى انتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة اولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال انتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانه واصلاح كاوتشات ونجاريين وامن وحراسه وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

ومن جهته أكد أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، أنه سيتم اجراء المقابلات والتعاقد الفورى لمن ينطبق عليهم الشروط كما سيقام دورات تدريبية فى كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذى لاينطبق علهيم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل مشيداً بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لخدمة المجتمع وتوفير فرص العمل للشباب.