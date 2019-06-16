أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يسمح ببث إعلان كوكاكولا الجديد بعد منعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يسمح ببث إعلان كوكاكولا الجديد بعد منعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا اليوم، بالسماح ببث الإعلان الجديد لشركة كوكاكولا، الخاص ببطولة الأمم الإفريقية بعد تعديله، وحذف المشاهد التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية لاتحاد الكرة، وقد أبلغ المجلس الشركة ببث الإعلان بعد التعديل من لحظة صدور قرار المجلس ظهر اليوم.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي، بمنع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية؛ لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.

ولفت المجلس إلى أن قراره جاء بعد الاطلاع على الشكوى المُقدمة من رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، بشأن انتهاك إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 للحقوق الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم وبطولة الأمم الإفريقية والحقوق الممنوحة بالطرق القانونية للشركات الراعية والمتعلقة بقميص المنتخب المصري لكرة القدم.

كما جاء بعد الاطلاع على توصية لجنة الشكاوى بشأن انتهاك إعلان شركة "كوكاكولا" المعروض في وسائل الإعلام، لحقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها، وذلك بعرضها زيًا رياضيًا يحمل شعار العلم المصري وألوان زي المنتخب المصري لكرة القدم، وهو ما تكون معه الشركة مالكة الإعلان قد تحايلت على حقوق الرعاية المذكورة والمتعلقة بقميص المنتخب المصري لكرة القدم.