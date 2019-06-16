أخبار مصر | "الجيزة" ترفع مئات الأطنان من المخلفات بمنطقة العشش وكوبري الخشب بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" ترفع مئات الأطنان من المخلفات بمنطقة العشش وكوبري الخشب بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، أعمال إزالة كل أوجه الإشغالات والمخالفات بمنطقة عشش السكة الحديد وكوبري الخشب، بحي الدقي.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رفع مئات الأطنان من المخلفات والرتش وناتج الإزالات التي تمت أمس، تمهيداً للبدء في إنشاء عقارات سكنية حضارية لساكني العشش.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق لتعيين خدمات ثابتة بالمنطقة لسرعة إنجاز أعمال إزالة الإشغالات، حيث تم إزالة إشغالات ومخالفات أكثر من 20 محل بمحيط منطقة العشش وبجوار سور السكة الحديد والتى تراكمت على مدار سنوات.

ولفت المحافظ إلى أنه تم توجيه هيئة النظافة للدفع بمعدات إضافية لسرعة رفع المخلفات من المنطقة مع تكثيف الدوريات على مدار اليوم.

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وتفقد المحافظ أعمال إزالة العشش أمس، رافقة اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة؛ للوقوف على أعمال الإزالة والتأكد من تنفيذها على أكمل وجه.

وشهدت منطقة عشش السودان، تواجد من قبل اللواء خالد المجايرى رئيس حى الدقى واللواء حسن الدماطى مدير شرطة المرافق لمتابعة اعمال رفع الاشغالات من المنطقة.

ومن جهته أكد شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، أنه تم الدفع بأكثر من 20 معده متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة ومتوسطة، لرفع كافة المخلفات والرتش من المنطقة على مدار اليوم ولن يتم المغادرة من المنطقة قبل الانتهاء من رفع كافة المخلفات بناءا على توجيهات اللواء المحافظ.

يذكر أنه تم أمس، البدء في إزالة 40 عشة و5 عقارات بمنطقة عشش السودان بحي الدقي وذلك تمهيدا لبدء أعمال بناء وتسكين باقي الأسر المستحقة من سكان العشش وذلك ضمن أعمال المرحله الرابعة لتطوير منطقة عشش السودان وبدء أعمال إنشاء سلم مترو الأنفاق.