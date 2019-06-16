أخبار مصر | محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة بحد أدنى 220 درجة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020 ليكون بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة، والحد الأدنى للقبول بفصول الثانوى العام (خدمات) 190 درجة، وذلك بعد عمل دراسة لعدد الطلاب الناجحين والأماكن الشاغرة بالفصول حتى لا يحدث تكدس بين الطلاب وتزيد كثافة الفصول.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن التنسيق سيتم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات الأولى تبدأ من الخميس 4/7/2019 إلى الإثنين 8/7/2019 لتقديم الطلاب الحاصلين على مجموع من 270 درجة وحتى 300 درجة، والمجموعة الثانية ويتم فيها استقبال أوراق الطلاب الحاصلين على مجموع 220 درجة وحتى 270 درجة والمجموعة الثالثة تبدأ من 14/7/2019 وحتى 16/7/2019 ويتم فيها استيعاب الطلاب المتخلفين عن التقديم في المرحلتين.

Advertisements

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو مربع الادارة التعليمية، التى حصلوا منها على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى ويتاح للطلاب الحاصلون على مجموع 266 درجة فأكثر التقدم للمدارس التى يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله علي مستوى المحافظة وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلبة المقبولين بكل مدرسة.

وأشار مدير المديرية، إلى أن الطلاب الحاصلون على مجموع 252 درجة فأكثر، يسمح لهم بالتقدم الى المدارس التى يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكنى وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

وشدد مدير المديرية، على أنه لن يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة (رسمي) إلا لأبناء محافظة القاهرة، الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح إطلاقاً لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.